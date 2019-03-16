Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor... - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Devre arası transfer dönemini hızlı geçirerek kadrosunu 6 takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim, teknik heyetin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı. Gelecek sezon uygulanacağı iddia dedilen 6+2+2 yabancı kuralı nedeniyle yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi.
16 Mart 2019 Cumartesi 10:15 Güncelleme: 16.03.2019 10:30
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, diğer yanda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Sarı-kırmızılılarda hedef, her sene olduğu gibi mutlak şampiyonluk! Bu doğrultuda çalışmalar yapılmış ve Galatasaray deyimi yerindeyse gücüne güç katmıştı...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Cimbom, kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya (kiralık), Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama hamleleri ile güçlendirmişti.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Ara transferde kadrosuna tam 6 takviye yapan Galatasaray, Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Tarık Çamdal ve Serdar Aziz ile yollarını ayırmış, Eren Derdiyok ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...

Gelecek sezon uygulanması beklenen 6+2+2 yabancı kuralının ardından yerli transferine ağırlık vermesi beklenen sarı-kırmızılılarda scout ekibinin gurbetçi futbolcuları izlemeye başladığı iddia edildi.

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