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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer! Terim onu istiyor...
Devre arası transfer dönemini hızlı geçirerek kadrosunu 6 takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da yönetim, teknik heyetin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başladı. Gelecek sezon uygulanacağı iddia dedilen 6+2+2 yabancı kuralı nedeniyle yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi.
16 Mart 2019 Cumartesi 10:15 Güncelleme: 16.03.2019 10:30
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Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Cimbom, kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya (kiralık), Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama hamleleri ile güçlendirmişti.
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