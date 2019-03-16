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Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...
Galatasaray'daki gündem maddelerinden biri de Henry Onyekuru... Nijeryalı yetenek birçok kulübün transferin radarında... Son gelişme dahilinde Onyekuru'yu kadrosuna katmak isteyen dev ekip temaslara başladı. İşte ayrıntılar...
16 Mart 2019 Cumartesi 09:32 Güncelleme: 16.03.2019 09:46
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Premier Lig ekibi Everton'ın Onyekuru için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği İngiliz basını tarafından da duyurulmuştu.
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