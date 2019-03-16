Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor... - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor... 

Galatasaray'daki gündem maddelerinden biri de Henry Onyekuru... Nijeryalı yetenek birçok kulübün transferin radarında... Son gelişme dahilinde Onyekuru'yu kadrosuna katmak isteyen dev ekip temaslara başladı. İşte ayrıntılar...

16 Mart 2019 Cumartesi 09:32 Güncelleme: 16.03.2019 09:46
Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Galatarasay'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, performansı ile Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Premier Lig ekibi Everton'ın Onyekuru için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği İngiliz basını tarafından da duyurulmuştu.

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Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Monaco, Bundesliga ekiplerinden de Borussia Dortmund'un takip ettiği genç yıldıza La Liga ekibi talip oldu.

Onyekuru sürprizi! Görüşmeler başlıyor...

Sevilla'nın kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladığı belirtildi.

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