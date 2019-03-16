Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor! - Fotomaç
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Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!
Galatasaray iki transfer döneminde renklerine bağlayamadığı 24 yaşındaki kanat oyuncusunu bu yaz kapacak. Trezeguet'nin gelişiyle birlikte Diagne de kendini bulacak.
16 Mart 2019 Cumartesi 00:33
Güncelleme: 16.03.2019 08:53
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'ye son 2 transfer döneminde de talip olmuş ancak bir türlü imzayı attıramamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arasında son ana kadar Mısırlı yıldız için uğraşan Galatasaray yine bu arzusuna kavuşamamıştı.
Trezeguet de defalarca kariyerine Aslan'da devam etmek istediğini söylemesine rağmen o da parçalı formayı bir türlü sırtına geçirememişti.
Aşıkların bu hüzünlü hikayesinin bu yaz mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
DIAGNE İLE BULUŞACAK
Cimbom, Trezeguet'yi renklerine katarak bir taşla iki kuş vurmayı hesaplıyor.