Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor! - Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

Galatasaray iki transfer döneminde renklerine bağlayamadığı 24 yaşındaki kanat oyuncusunu bu yaz kapacak. Trezeguet'nin gelişiyle birlikte Diagne de kendini bulacak.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:33 Güncelleme: 16.03.2019 08:53
Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'ye son 2 transfer döneminde de talip olmuş ancak bir türlü imzayı attıramamıştı.

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Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

Devre arasında son ana kadar Mısırlı yıldız için uğraşan Galatasaray yine bu arzusuna kavuşamamıştı.

Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

Trezeguet de defalarca kariyerine Aslan'da devam etmek istediğini söylemesine rağmen o da parçalı formayı bir türlü sırtına geçirememişti.

Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

Aşıkların bu hüzünlü hikayesinin bu yaz mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

Galatasaray sonunda Trezeguet'ye kavuşuyor!

DIAGNE İLE BULUŞACAK

Cimbom, Trezeguet'yi renklerine katarak bir taşla iki kuş vurmayı hesaplıyor.

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