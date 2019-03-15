İngiliz basınından Galatasaray iddiası
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ndiaye'nin alternatifi için arayışa geçti. Sarı kırmızılıların peşinde olduğu ilk ismin Mohamed Diame olduğu iddia edildi.
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