Belhandaya dev talip! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Belhanda'ya dev talip!

    Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda'ya Almanya Bundeliga'dan talip çıktı.
    16 Kasım 2018 Cuma, 11:50:30 Güncelleme: 11:51:37
    Belhandaya dev talip!

    Sarı-Kırmızılı takımda sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken Faslı '10 numara', Almanya'nın köklü kulübü B.Dortmund'un radarına girdi.

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    Belhandaya dev talip!

    28 yaşındaki oyuncu için kolları sıvayan Sarı-Siyahlılar'ın, devre arasında Cim-Bom'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Belhandaya dev talip!

    ALMANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
    Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, sözleşmesi 2021 yılında bitecek yıldız oyuncu ile başta Monaco ve Dortmund olmak üzere birçok takımın ilgilendiğini belirtmişti.

    Belhandaya dev talip!

    Bir dönem Schalke 04'te forma giyen Kuzey Afrikalı oyuncunun, Dortmund'un ilgisi karşısında çok mutlu olduğu ve yeniden Almanya'ya dönmek istediği bildirildi.

    Belhandaya dev talip!

    İYİ TEKLİF GELİRSE SATILACAK
    Galatasaray da yıllık garanti 3 milyon 350 bin euro kazanan yıldız oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Sarı-Kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi halinde Belhanda'nın satılmasına sıcak bakıyor.

    Belhandaya dev talip!

    Geçen sezon 35 resmi maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 14 maçta şans bulup 3 gol pası verirken, gol atamadı. (Star)

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