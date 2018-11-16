Belhandaya dev talip!

ALMANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, sözleşmesi 2021 yılında bitecek yıldız oyuncu ile başta Monaco ve Dortmund olmak üzere birçok takımın ilgilendiğini belirtmişti.