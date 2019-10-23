Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0'lık skorla kaybederken büyük bir hüzün yaşadı. Fırsatları değerlendiremeyen sarı kırmızılılar, daha tecrübeli olan dişli rakibine boğun eğmek zorunda kaldı. Avrupa basını, Galatasaray - Real Madrid maçına geniş yer ayırdı... Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı için Avrupa basını ne dedi?