Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0'lık skorla kaybederken büyük bir hüzün yaşadı. Fırsatları değerlendiremeyen sarı kırmızılılar, daha tecrübeli olan dişli rakibine boğun eğmek zorunda kaldı. Avrupa basını, Galatasaray - Real Madrid maçına geniş yer ayırdı... Peki, Galatasaray - Real Madrid maçı için Avrupa basını ne dedi?

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:09 Güncelleme: 23.10.2019 14:16
Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...

İşte Galatasaray - Real Madrid maçı sonrası Avrupa basınına yanısyanlar...

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Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...

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Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...

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