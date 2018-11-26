Volkan Demirele 6 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Futbolcu denince akla ilk gelen nedir? Güzel eşleri ve tabi ki lüks oyuncakları. Futbolcuların arabaları dudak uçuklatan cinsten. Bu furyaya bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan file bekçisi Volkan Demirel'in yeni arabasının fiyatını duyanların ağzı açık kaldı. Başta Volkan Demirel olmak üzere Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları.