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Transferde dev buluşma! Arda Turan ve Zlatan Ibrahimovic...
Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de ve dünyada majör liglere ara verilirken, bu esnada futbol takımları transfer için çalışmalarına başladı... Futbolun durdurulmasının ardından kulüpler, önceliğini maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere verirken, sürpriz iddialar da gündeme gelmeye devam etti. Bu iddiaların son halkası Güney Amerika'dan geldi! Buna göre yakın gelecekte Arda Turan ve Zlatan Ibrahımovic, takım arkadaşı olabilir! İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:42
Güncelleme: 20.05.2020 16:31
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.
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Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.
Corona virüsü (koronavirüsü) etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.
Bu sebeple kulüpler, gelecek sezon için yatırımlarında bonvervissiz veya maliyeti düşük isimlere yöneliyor. Öte yandan çalışmalarını yürüten kulüplerden birinin de Arjantin devi Boca Juniors olduğu ifade edildi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertlilerin, transfer için listesinde sürpriz isimler yer aldığı kaydedildi.
Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...