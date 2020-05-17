Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

"ÇOK KURAL VAR"



Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.