Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor? - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

Son dakika haberleri... Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, corona virüsü arası sonrası başlayan Bundesliga'da corona virüsü önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğunu anlattı. Düsseldorf, ara sonrası çıktığı ilk maçında Padeborn ile karşılaştı ve maç 0-0 bitti. Kaan Ayhan ise 90 dakika sahada kaldı. İşte Kaan Ayhan'ın o sözleri...

17 Mayıs 2020 Pazar 19:14 Güncelleme: 17.05.2020 19:14
Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, geri dönen Bundesliga'da corona virüsü önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğunu NTV'ye anlattı. İşte 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan'ın tüm açıklamaları...

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Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

"KAFAMIZI KURALLARA VERDİK"

Kafamızı kurallara verdik. Normal gibiydi. Su molalarında yine o atmosferi insan görüp, hatırladı. Bir dakika, burada fark var, önceki gibi değil dedik. Hakem ilk düdüğü çaldıktan sonra, normal bir futbol maçı gibi oynanıldığını düşünüyorum.

Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

"MAÇTAN ÖNCE DAHA ÇOK SORUNLARLA İLGİLENDİK"

Maçtan önce daha çok sorunlarla ilgilendik, maç esnasında açıkçası pek düşünmeden, kendi kendimize soru sormadan oynamaya çalıktık.

Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

"ÇOK KURAL VAR"

Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.

Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?

"MAÇ SONRASI TEST OLMADI"

Maç sonrası test olmadı ama biz geçen hafta, ilk maç oynanmadan, Bundesliga ekipleri 1 haftalık karantinaya gitti. Pazar gününden maça kadar zamanımız otelde geçti. Hem test, hem otel, önlemleri aldık. Bugünlerde 2-3 saatte her şey alt üst olabilir ama şu anda boş zamanımızı evde geçirebiliriz diye biliyoruz, o haberi aldık ama hiçbir şeye garanti vermiyorlar. Şu anda ben de evdeyim ve inşallah böyle devam eder.

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