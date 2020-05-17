Kaan Ayhan anlattı! Kurallar sahada nasıl oluyor?
Son dakika haberleri... Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, corona virüsü arası sonrası başlayan Bundesliga'da corona virüsü önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğunu anlattı. Düsseldorf, ara sonrası çıktığı ilk maçında Padeborn ile karşılaştı ve maç 0-0 bitti. Kaan Ayhan ise 90 dakika sahada kaldı. İşte Kaan Ayhan'ın o sözleri...
"ÇOK KURAL VAR"
Futbolcu arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyordur. Kurallar biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlık durumu için yaptığımız bir şey. Onlar için kurallara uymaya çalışıyoruz. Çok kural var, bazıları gereksiz gelebilir bize ama ne için yaptığımız belli olduğundan en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz.
"MAÇ SONRASI TEST OLMADI"
Maç sonrası test olmadı ama biz geçen hafta, ilk maç oynanmadan, Bundesliga ekipleri 1 haftalık karantinaya gitti. Pazar gününden maça kadar zamanımız otelde geçti. Hem test, hem otel, önlemleri aldık. Bugünlerde 2-3 saatte her şey alt üst olabilir ama şu anda boş zamanımızı evde geçirebiliriz diye biliyoruz, o haberi aldık ama hiçbir şeye garanti vermiyorlar. Şu anda ben de evdeyim ve inşallah böyle devam eder.