Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

EURO 2020 elemeleri H Grubu 10. maçında Fransa, Arnavutluk deplasmanına çıktı. Horozlar rakibini 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Fransa'nın ilk golünü atan Tolisso ilginç gol sevinci ile dikkat çekti. İşte o anlar ve Arnavutluk - Fransa maçından kareler...
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:16
Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

Fransa liderlik için çıktığı Arnavutluk deplasmanında hata yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

Horozlar mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak EURO 2020'ye lider olarak gitmeyi başardı.

Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

Fransa'nın yıldız orta saha oyuncusu Tolisso, mücadelenin 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar

Tolisso, attığı golden sonra ilginç bir gol sevinci yaşadı.

İşte o anlar ve Arnavutluk - Fransa maçından kareler...

Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN