Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar
EURO 2020 elemeleri H Grubu 10. maçında Fransa, Arnavutluk deplasmanına çıktı. Horozlar rakibini 2-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Fransa'nın ilk golünü atan Tolisso ilginç gol sevinci ile dikkat çekti. İşte o anlar ve Arnavutluk - Fransa maçından kareler...
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:16
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Fransa liderlik için çıktığı Arnavutluk deplasmanında hata yaptı.
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Horozlar mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak EURO2020'ye lider olarak gitmeyi başardı.
Fransa'nın yıldız orta saha oyuncusu Tolisso, mücadelenin 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Tolisso, attığı golden sonra ilginç bir gol sevinci yaşadı.
İşte o anlar ve Arnavutluk - Fransa maçından kareler...