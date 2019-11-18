Andorra-Türkiye maç sonu açıklamaları!

EURO 2020 elemeleri grup aşaması son maçında A Milli Takım'ımız Andorra'ya konuk oldu. Millilerimiz mücadeleyi Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası Ay-Yıldızlılar'dan maç sonu değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar...