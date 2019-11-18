EURO 2020 elemeleri grup aşaması son maçında A Milli Takım'ımız Andorra'ya konuk oldu. Millilerimiz mücadeleyi Enes Ünal'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı. Karşılaşma sonrası Ay-Yıldızlılar'dan maç sonu değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar...
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:58
Güncelleme: 18.11.2019 01:58
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Andorra-Türkiye maç sonu açıklamaları!
Milli Takım'ımız EURO 2020 elemeleri kapsamında, H Grubu'nda son maçını Andorra'ya karşı oynadı.
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Andorra-Türkiye maç sonu açıklamaları!
Millilerimiz mücadeleden 2-0'lık skorla ayrılarak grubu topladığı 23 puanla 2. sırada bitirmeyi başararak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı.
Andorra-Türkiye maç sonu açıklamaları!
Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Enes Ünal kaydetti.
Andorra-Türkiye maç sonu açıklamaları!
Karşılaşma sonra Milli Takım'ımızdan birçok isim maç sonu değerlendirmelerde bulundu.