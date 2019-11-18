İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

A Milli Takım'ımız gruptaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak grubu 23 puanla 2. sırada tamamladı. Mücadele aynı zamanda ilklere de sahne oldu. İşte detaylar ve maçtan kareler.
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:09
Güncelleme: 18.11.2019 01:38
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EURO 2020 Elemeleri kapsamında Millilerimiz H Grubu son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi.
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A Milli Takım'ımız güzel mücadelesini 2 golle süsleyerek mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.
Ay-Yıldızlılar bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak grubu 2. sırada tamamlamayı başardı.
Öte yandan mücadele birçok ilke de sahne oldu.
A Milli Takım'ımızda Enes Ünal ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydederken Berkay Özcan ve Ahmed Kutucu ilk kez milli forma ile sahada yer aldı. Ömer Bayram ve Nazım Sangare ise ilk kez ilk 11'de başlayan isimlerdi.