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17 Kasım 2019, Pazar
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İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

A Milli Takım'ımız gruptaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Millilerimiz Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak grubu 23 puanla 2. sırada tamamladı. Mücadele aynı zamanda ilklere de sahne oldu. İşte detaylar ve maçtan kareler.

18 Kasım 2019 Pazartesi 01:09 Güncelleme: 18.11.2019 01:38
İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Millilerimiz H Grubu son maçında Andorra ile karşı karşıya geldi.

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İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

A Milli Takım'ımız güzel mücadelesini 2 golle süsleyerek mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

Ay-Yıldızlılar bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak grubu 2. sırada tamamlamayı başardı.

İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

Öte yandan mücadele birçok ilke de sahne oldu.

İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!

A Milli Takım'ımızda Enes Ünal ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydederken Berkay Özcan ve Ahmed Kutucu ilk kez milli forma ile sahada yer aldı. Ömer Bayram ve Nazım Sangare ise ilk kez ilk 11'de başlayan isimlerdi.

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