Spor yazarları Andorra-Türkiye maçını değerlendirdi

Andorra, sıradan bir takım ama takım. Birlikte oynamaya çalışıyorlar. Gol yeseler de bozulmak gibi bir zaafları yok. Yenilmeye o kadar alışmışlar ki, skor tabelası onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi umarsız ama bir o kadar da inatçılar. İlk maçta İstanbul'da çok zorlanmıştık.