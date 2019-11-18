Spor yazarları Andorra-Türkiye maçını değerlendirdi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde son maçını Andorra'ya karşı oynadı ve ay-yıldızlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları birçok ilke imza atarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen millilerin son sınavını yorumladı. İşte o dikkat çeken değerlendirmeler...
18 Kasım 2019 Pazartesi 08:55
Güncelleme: 18.11.2019 09:13
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TURGAY DEMİR:
Severim serçeleri, yumuşaktır pençeleri misali bir rakip Andorra... Üstelik kazanmak zorunda değiliz! Dahası kazandık mı, Fransa'nın puan kaybetmesi halinde bonusu da var... Bayılırım böyle milli maçlara...
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Stres yok, keyfim yerinde, genç yıldız adayları sahada. Daha ne ola ki... Şenol hoca hem milli tecrübelerini arttırmak, hem de kendi sistemine adapte etmek adına bazı alternatif oyuncuları sahaya sürdü, iyi de yaptı. Bu vesileyle Ahmet Kutucu da artık resmen milli oyuncumuz oldu. Haydi hayırlısı.
Andorra, sıradan bir takım ama takım. Birlikte oynamaya çalışıyorlar. Gol yeseler de bozulmak gibi bir zaafları yok. Yenilmeye o kadar alışmışlar ki, skor tabelası onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi umarsız ama bir o kadar da inatçılar. İlk maçta İstanbul'da çok zorlanmıştık.
Bu defa kolay oldu. Genç Enes önce diziyle kaleciden döneni tamamladı, sonra kendi aldığı penaltıyı, kendi gol yaptı. Sonra... Sonrası çayda çıra... Şenol hoca Gereksiz yan ve geri pasları görünce biraz gerildi. Hoca için rahat batıyor, hoca için rahat maç yok çünkü işini çok seviyor. Helal olsun.
Dün Yusuf etkisiz kalınca ilk yarıda Güneş Sistemi tam olarak çalışmadı. Yine de sıkıcı top çevirmeler sonucunda iki kez boşluk bulup öne top attık ve biri gol, diğeri de penaltı oldu. Sonrası bildiği çayda çıra..