Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

Sosyal medya platformlarının popüler bir hal almasının ardından, artık spor dünyasında da oldukça yaygın olarak kullanıyor. Birçok spor insanı, yöneticiler ve oyuncular sosyal medyada aktif olarak rol almaya başladı. Hatta bu durum bazı isimlerin başına dert bile açtı. İşte sosyal medyada ifşalanan bazı isimler...

9 Aralık 2019 Pazartesi 16:21 Güncelleme: 09.12.2019 17:08
Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

Sosyal medyada futbolcular ile yazışmaları ifşalayan ünlü güzeller her zaman dürüst davranmasalar da bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyorlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

ELJIF ELMAS - MELISA DİŞİSAĞLAM

Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

CİCİŞ ESRA - KARIM HAFEZ

Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

CİCİŞ ESRA - KARIM HAFEZ

Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

LEONARD KWEUKE - DANLA BILIC

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