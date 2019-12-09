Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular

Sosyal medya platformlarının popüler bir hal almasının ardından, artık spor dünyasında da oldukça yaygın olarak kullanıyor. Birçok spor insanı, yöneticiler ve oyuncular sosyal medyada aktif olarak rol almaya başladı. Hatta bu durum bazı isimlerin başına dert bile açtı. İşte sosyal medyada ifşalanan bazı isimler...