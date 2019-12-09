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Son kurban Ömer Bayram! İşte şu ana kadar ifşalanan futbolcular
Sosyal medya platformlarının popüler bir hal almasının ardından, artık spor dünyasında da oldukça yaygın olarak kullanıyor. Birçok spor insanı, yöneticiler ve oyuncular sosyal medyada aktif olarak rol almaya başladı. Hatta bu durum bazı isimlerin başına dert bile açtı. İşte sosyal medyada ifşalanan bazı isimler...
9 Aralık 2019 Pazartesi 16:21
Güncelleme: 09.12.2019 17:08
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Sosyal medyada futbolcular ile yazışmaları ifşalayan ünlü güzeller her zaman dürüst davranmasalar da bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyorlar...