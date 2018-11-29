Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları I 28 Kasım Çarşamba

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları I 28 Kasım Çarşamba
Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarındaki 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna yükseldi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 09:57:03
Güncelleme: 10:01:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi.
A Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund, konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.
Puanını 10'a çıkaran Borussia Dortmund ile lider Atletico Madrid'in adlarını son 16 turuna yazdırdığı grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
B Grubu'nda Barcelona, konuk olduğu PSV'yi 2-1 yendi. İspanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken, Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti.