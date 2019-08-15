Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Kırmızılar penaltılardan 5-4 üstün ayrılınca kupayı müzesine götürdü. Dev maça sahaya atlayan Türk Youtuber Fester Abdü damga vurdu. Genç Youtuber'a sosyal medyadan tepki çığ büyüdü ve hayatının şokunu yaşadı.
15 Ağustos 2019 Perşembe 09:53 Güncelleme: 15.08.2019 10:09
Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

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Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.

Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı.

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