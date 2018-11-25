River Plate - Boca Juniors: Libertadores Kupası Finalinde istenmeyen olaylar!

River Plate - Boca Juniors: Libertadores Kupası Finali'nde istenmeyen olaylar!

Libertadores Kupası Finali'nde oynanacak River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde yaşanan olaylarlar müsabakanın önüne geçti. Boca Juniors takım otobüsüne düzenlenen taşlı ve biber gazlı saldırı ile birlikte maçın saat olarak ertelenmesine karar verildi. TSİ 23.00'da oynanması planlanan River Plate - Boca Juniors maçı yaşanan olaylar sonrasında önce TSİ 00.00'a daha sonra da TSİ 01.15'e ertelendi. River Plate Teknik Direktörü Gallardo, Boca Juniors'tan yana saf tutarak maçın bugün oynanmaması gerektiğini belirtti.

25 Kasım 2018 Pazar, 00:01:32 Güncelleme: 00:01:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





