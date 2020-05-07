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Rıdvan Dilmen'den lig için flaş öneri!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili çok sert eleştirilerde bulunan Dilmen, yapılan planlamanın yanlış olduğunu dile getiren Dilmen, liglerin başlayacağı tarih ile ilgili de flaş bir öneride bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...

7 Mayıs 2020 Perşembe 22:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





