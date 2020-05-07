Rıdvan Dilmen'den lig için flaş öneri!
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili çok sert eleştirilerde bulunan Dilmen, yapılan planlamanın yanlış olduğunu dile getiren Dilmen, liglerin başlayacağı tarih ile ilgili de flaş bir öneride bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
7 Mayıs 2020 Perşembe 22:00
Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulundu.
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İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:
TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar.
35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'dan randevu aldı.
Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi.
"AÇIKLAMALAR ARASINDA TEZATLIK VAR"
Açıklamalar arasında tezatlık var. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na müracat ederek karar alacağız dedi. Burada bir kere problem var.