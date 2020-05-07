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Corona virüsü zararı! Türkiye dahil '10 milyar euro...'

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüsü) dünya futbol endüstrisine büyük darbe vurdu... Yaklaşık 50 gündür Avrupa futbolunda herhangi bir spor müsabakası oynanmazken, futbolcular ve kulüpler bu konuda en büyük zarara uğrayanlar oldu. KPMG'nin araştırmalarına göre, dünya futbol piyasasının önemli yıldızları Neymar, Mbappe gibi isimlerin transfer ücretlerinin düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Türk futbolunda da yıldız isimlerin ücretlerinin bir hayli düşeceği belirtiliyor. İşte Avrupa ve Türk futboluna corona virüsünün (koronavirüsü) bıraktığı dev zarar ve o bilanço...

7 Mayıs 2020 Perşembe 13:46 Güncelleme: 07.05.2020 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





