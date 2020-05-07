Corona virüsü zararı! Türkiye dahil '10 milyar euro...'
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüsü) dünya futbol endüstrisine büyük darbe vurdu... Yaklaşık 50 gündür Avrupa futbolunda herhangi bir spor müsabakası oynanmazken, futbolcular ve kulüpler bu konuda en büyük zarara uğrayanlar oldu. KPMG'nin araştırmalarına göre, dünya futbol piyasasının önemli yıldızları Neymar, Mbappe gibi isimlerin transfer ücretlerinin düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Türk futbolunda da yıldız isimlerin ücretlerinin bir hayli düşeceği belirtiliyor. İşte Avrupa ve Türk futboluna corona virüsünün (koronavirüsü) bıraktığı dev zarar ve o bilanço...
7 Mayıs 2020 Perşembe 13:46
Güncelleme: 07.05.2020 14:59
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Corona virüsü (koronavirüsü) Türkiye Süper Lig'i dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.
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Bu süre zarfında gerek FIFA, gerekse UEFA, futbol endüstrisinin devamına ilişkin alacağı kararlara dair bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Federasyonlar ve yayıncı kuruluşlar, futbolun oynanmasının 'gerekli olduğunu' savunurken, yaşanılan mali tabloyu da gözler önüne serdi.
Dünya üzerine birçok kulüp, Barcelona ve Juventus başta olmak üzere, oyuncularından yıllık maaşlarında indirim talep etti.
SÜPER LİG'DE DE İNDİRİM FURYASI Öte yandan Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da, yüksek maaş alan futbolcularından indirime gitmelerini istedi. Bazı futbolcular teklifi kabul ederken, bazıları yönetimlerine ret cevabı verdi.