Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona erdi. 17 karşılaşmanın sonunda oyuncuların bir kısmı değerine değer katarken, bir kısmının da değerinde düşüş yaşandı. Son güncellemelere göre Süper Lig'de en değerli isimler de belli oldu. İşte transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i...

3 Ocak 2020 Cuma 23:26 Güncelleme: 03.01.2020 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





