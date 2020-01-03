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Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i
Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona erdi. 17 karşılaşmanın sonunda oyuncuların bir kısmı değerine değer katarken, bir kısmının da değerinde düşüş yaşandı. Son güncellemelere göre Süper Lig'de en değerli isimler de belli oldu. İşte transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i...
3 Ocak 2020 Cuma 23:26
Güncelleme: 03.01.2020 23:26
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Süper Lig'de ilk devre heyecanı 17. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor zirvede yer alırken, 33 puanla Medipol Başakşehir Sivas'ı takip etti.
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzonspor ilk yarıyı 32 puan ile 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş Trabzon'un ardından 4. ve 5. sıralarda yer buldu. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 7. sırada yer alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
Gerçekleştirilen ara güncellemede Transfermarkt tam 157 oyuncunun piyasa değerini güncelleyerek rekor bir sayıya ulaştı. Değer kazananların başında Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi ile Altay Bayındır ve Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır geldi.
En çok değer kaybı yaşayan futbolcular ise Galatasaray'ın yeni transferlerinden JeanMichaël Seri ile StevenNzonzi ve Trabzonspor'un yeni transferi DanielSturridge oldu.
FALCAO'YA BÜYÜK ŞOK
Bu yaz Süper Lig'e transfer olan yıldız santraforRadamelFalcao, yeni takımında henüz daha beklenilen katkıyı veremedi ve transferi için bonservis ödenmemesi yanı sıra 33 yaşında olması sebebiyle piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düştü.