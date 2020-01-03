Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

Süper Lig'de ilk devre heyecanı sona erdi. 17 karşılaşmanın sonunda oyuncuların bir kısmı değerine değer katarken, bir kısmının da değerinde düşüş yaşandı. Son güncellemelere göre Süper Lig'de en değerli isimler de belli oldu. İşte transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i...
3 Ocak 2020 Cuma 23:26 Güncelleme: 03.01.2020 23:26
Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

Süper Lig'de ilk devre heyecanı 17. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor zirvede yer alırken, 33 puanla Medipol Başakşehir Sivas'ı takip etti.

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Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzonspor ilk yarıyı 32 puan ile 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş Trabzon'un ardından 4. ve 5. sıralarda yer buldu. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 7. sırada yer alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

Gerçekleştirilen ara güncellemede Transfermarkt tam 157 oyuncunun piyasa değerini güncelleyerek rekor bir sayıya ulaştı. Değer kazananların başında Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi ile Altay Bayındır ve Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır geldi.

Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

En çok değer kaybı yaşayan futbolcular ise Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jean Michaël Seri ile Steven Nzonzi ve Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge oldu.

Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i

FALCAO'YA BÜYÜK ŞOK

Bu yaz Süper Lig'e transfer olan yıldız santrafor Radamel Falcao, yeni takımında henüz daha beklenilen katkıyı veremedi ve transferi için bonservis ödenmemesi yanı sıra 33 yaşında olması sebebiyle piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düştü.

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