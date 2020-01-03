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Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, bulduğu şansları iyi değerlendirerek hocası Sarri'nin gözüne girmişti. İtalyan ekibinin son üç maçında sahaya ilk 11'de çıkan genç stopere Avrupa'nın 3 dev kulübü teklifte bulundu. Yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olurken gelen teklifler dudak uçuklattı. İşte Merih Demiral ile ilgili yaşanan son gelişmeler...
3 Ocak 2020 Cuma 23:45
Güncelleme: 03.01.2020 23:55
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, takımın en pahalı oyuncularından De Ligt'i keserek son haftalarda karşılaşmalara ilk 11'de başlıyordu.
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Sezonun başlarında teknik direktör Sarri'nin fazla şans tanımadığı genç stoper, A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde ise sergilediği kusursuza yakın performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Başta İngilizler olmak üzere birçok dev kulübün transfer listesine giren Merih, Juventus'ta son haftalarda ilk 11'de çıktığı maçlarda da hocası Sarri'nin güvenini boşa çıkarmadı.
Juventus'taki yerini sağlamlaştıran milli yıldız ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başarılı stoperle ilgili son iddia İtalyan ve İngiliz basınından geldi.
"LEICESTER CITY VE DORTMUND TEKLİF YAPTI"
Milli yıldızımız Merih Demiral için son olarak Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ve Borussia Dortmund'un Juventus'a teklif yaptığı ileri sürüldü.