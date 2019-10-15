Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'ya konuk oldu. Fransa 76'ncı dakikada Giroud'un attığı golle öne geçerken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü. Maçın ardından ise Burak Yılmaz'ın performansı çok tartışıldı. Oldukça etkisiz bir performans gösteren golcü futbolcu İzlanda maçında formasını kaybedebilir. İşte Burak Yılmaz'ın Fransa maçı performansı ve yerine çağrılması muhtemel isimler...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)