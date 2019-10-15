Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı? - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'ya konuk oldu. Fransa 76'ncı dakikada Giroud'un attığı golle öne geçerken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü. Maçın ardından ise Burak Yılmaz'ın performansı çok tartışıldı. Oldukça etkisiz bir performans gösteren golcü futbolcu İzlanda maçında formasını kaybedebilir. İşte Burak Yılmaz'ın Fransa maçı performansı ve yerine çağrılması muhtemel isimler...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)

15 Ekim 2019 Salı 12:39 Güncelleme: 15.10.2019 13:21
Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'ya konuk oldu.

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Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

Fransa 76'ncı dakikada Giroud'un attığı golle öne geçerken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skora denge geldi.

Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Milli Takım'da Burak Yılmaz tartışması! Yerine kim oynamalı?

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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