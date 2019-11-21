MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!

Süper Lig'de hakem Suat Arslanboğa'nın Beşiktaş-Başakşehir ve Alanyaspor-Fenerbahçe (VAR) maçlarında verdiği bazı kararlar bir hayli tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanması sonucunda çıkan karar ile 41 yaşındaki hakemin sözleşmesi feshedilmişti. MHK, Suat Arslanboğa ile ilgili skandal bir karara imza attı. İşte detaylar...

21 Kasım 2019 Perşembe 10:32 Güncelleme: 21.11.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





