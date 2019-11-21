MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!

Süper Lig'de hakem Suat Arslanboğa'nın Beşiktaş-Başakşehir ve Alanyaspor-Fenerbahçe (VAR) maçlarında verdiği bazı kararlar bir hayli tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanması sonucunda çıkan karar ile 41 yaşındaki hakemin sözleşmesi feshedilmişti. MHK, Suat Arslanboğa ile ilgili skandal bir karara imza attı. İşte detaylar...
21 Kasım 2019 Perşembe 10:32
Güncelleme: 21.11.2019 10:46
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Son olarak 16 Eylül'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak, 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasında ise birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, bu karşılaşmaların ardından kızağa çekilmişti.
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Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasındaki tartışmalı kararlara müdahale etmemesi ve Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçındaki kötü performansı nedeniyle bir süredir futbol kamuoyunun eleştirilerinin odak noktası olan Suat Arslanboğa, TFF Yönetim Kurulu Toplantısı ile birlikte profesyonel hakemlik hayatını sonlandırılmıştı.
1 Eylül 2019'da TFF ile yeni sözleşme imzalayan Arslanboğa, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) önerisi sonucunda sözleşme feshiyle karşı karşıya kalmıştı.
BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Suat Arslanboğa, bu sezon 5 Süper Lig maçında görev almıştı.
Arslanboğa, Göztepe - Antalyaspor maçında VAR hakemi, MedipolBaşakşehir - Fenerbahçe maçında 4'üncü hakem, Göztepe - YukatelDenizlispor maçında birinci hakem, AytemizAlanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi ve son olarak Beşiktaş - MedipolBaşakşehir mücadelesinde birinci hakem olarak görev aldı.