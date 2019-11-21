Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! "Biz bitirdik"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir dönem Barcelona forması giyen Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında flaş itiraflarda bulundu. Turan'nın düşüşe geçen kariyeriyle alakalı konuşan Güneş, "Hep beraber, el birliği ile dünya markası Arda Turan'ı bitirdik" dedi.
21 Kasım 2019 Perşembe 19:04
Güncelleme: 21.11.2019 19:09
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Futbol Ekonomi Forumu'na konuk oldu.
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Sabah Gazetesi'nin organize ettiği forumda futbol gündemi ile alakalı konuşan Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Barcelona forması giyen Başakşehirli Arda Turan'ın kariyerinde yaşadığı düşüşe değinen Milli antrenör, flaş yorumlara imza attı.
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDA TURAN SÖZLERİ
ARDA TURAN'I BİZ BİTİRDİK
Bir zamanlar dünya markası olan Arda Turan önemli bir oyuncu.