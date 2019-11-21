Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! 'Biz bitirdik' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! "Biz bitirdik"

Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! "Biz bitirdik"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir dönem Barcelona forması giyen Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında flaş itiraflarda bulundu. Turan'nın düşüşe geçen kariyeriyle alakalı konuşan Güneş, "Hep beraber, el birliği ile dünya markası Arda Turan'ı bitirdik" dedi.
21 Kasım 2019 Perşembe 19:04 Güncelleme: 21.11.2019 19:09
Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! Biz bitirdik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Futbol Ekonomi Forumu'na konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! Biz bitirdik

Sabah Gazetesi'nin organize ettiği forumda futbol gündemi ile alakalı konuşan Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! Biz bitirdik

Bir dönem Barcelona forması giyen Başakşehirli Arda Turan'ın kariyerinde yaşadığı düşüşe değinen Milli antrenör, flaş yorumlara imza attı.

Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! Biz bitirdik

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDA TURAN SÖZLERİ

Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! Biz bitirdik

ARDA TURAN'I BİZ BİTİRDİK

Bir zamanlar dünya markası olan Arda Turan önemli bir oyuncu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN