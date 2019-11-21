Şenol Güneş'ten flaş Arda Turan sözleri! "Biz bitirdik"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir dönem Barcelona forması giyen Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında flaş itiraflarda bulundu. Turan'nın düşüşe geçen kariyeriyle alakalı konuşan Güneş, "Hep beraber, el birliği ile dünya markası Arda Turan'ı bitirdik" dedi.

21 Kasım 2019 Perşembe 19:04 Güncelleme: 21.11.2019 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





