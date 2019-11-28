Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk etti. Zorlu karşılaşmada Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal yaptığı hatalarla adeta taraftarı çıldırttı. Roma'nın penaltıdan attığı golde de penaltıyı Mehmet Topal yaptırınca sosyal medya ayağa kalktı. İşte o paylaşımlar...