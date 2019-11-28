Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk etti. Zorlu karşılaşmada Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal yaptığı hatalarla adeta taraftarı çıldırttı. Roma'nın penaltıdan attığı golde de penaltıyı Mehmet Topal yaptırınca sosyal medya ayağa kalktı. İşte o paylaşımlar...
28 Kasım 2019 Perşembe 21:45
Güncelleme: 28.11.2019 23:00
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Fenerbahçe'de geçen yıl gösterdiği performansla taraftarlardan büyük eleştiri alan Mehmet Topal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı almıştı.
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Mehmet Topal, 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılma kararıyla büyük şaşkınlığa neden olmuştu.
Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra MedipolBaşakşehir'in yolunu tutmuştu.
Topal bu sezon 8 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi.
Toplamda 741 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına gol veya asistlik katkıda bulunamadı.