Mehmet Topal çıldırttı! 'Acilen futbolu bırakmalısın' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"

Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk etti. Zorlu karşılaşmada Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal yaptığı hatalarla adeta taraftarı çıldırttı. Roma'nın penaltıdan attığı golde de penaltıyı Mehmet Topal yaptırınca sosyal medya ayağa kalktı. İşte o paylaşımlar...

28 Kasım 2019 Perşembe 21:45 Güncelleme: 28.11.2019 23:00
Mehmet Topal çıldırttı! Acilen futbolu bırakmalısın

Fenerbahçe'de geçen yıl gösterdiği performansla taraftarlardan büyük eleştiri alan Mehmet Topal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı almıştı.

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Mehmet Topal çıldırttı! Acilen futbolu bırakmalısın

Mehmet Topal, 2022'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılma kararıyla büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

Mehmet Topal çıldırttı! Acilen futbolu bırakmalısın

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Mehmet Topal çıldırttı! Acilen futbolu bırakmalısın

Topal bu sezon 8 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi.

Mehmet Topal çıldırttı! Acilen futbolu bırakmalısın

Toplamda 741 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına gol veya asistlik katkıda bulunamadı.

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