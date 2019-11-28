Aykut Kocaman Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Konyaspor'da üst sıralar hedefiyle başladığı sezonda 12 haftanın sonunda 13 puanda kalan Aykut Kocaman, takımı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Milli ara dönüşünde Beşiktaş'a yenilmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle beğeni kazanan yeşil-beyazlılar, devre arasında takımı güçlendirmek adına ciddi bir operasyon yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hücum hattındaki her mevkiiye 1'er takviye istediği bildirildi. Bu doğrultuda İç Anadolu ekibi, sağ kanat, sol kanat, forvet ve orta sahaya takıma seviye atlatacak oyuncular alacak. Kocaman ilk transferini ise Galatasaray'dan yapmayı planlıyor. İşte Aykut Kocaman'ın istediği o isim...

28 Kasım 2019 Perşembe 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





