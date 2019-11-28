Aykut Kocaman Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Konyaspor'da üst sıralar hedefiyle başladığı sezonda 12 haftanın sonunda 13 puanda kalan Aykut Kocaman, takımı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Milli ara dönüşünde Beşiktaş'a yenilmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle beğeni kazanan yeşil-beyazlılar, devre arasında takımı güçlendirmek adına ciddi bir operasyon yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hücum hattındaki her mevkiiye 1'er takviye istediği bildirildi. Bu doğrultuda İç Anadolu ekibi, sağ kanat, sol kanat, forvet ve orta sahaya takıma seviye atlatacak oyuncular alacak. Kocaman ilk transferini ise Galatasaray'dan yapmayı planlıyor. İşte Aykut Kocaman'ın istediği o isim...
28 Kasım 2019 Perşembe 23:30
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Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Konyaspor'da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör Aykut Kocaman, takımda bir yılı geride bıraktı.
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Deneyimli teknik adam Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçıyla göreve başlamıştı.
54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı.
Konya ekibi, 2018-2019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu.
Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi.