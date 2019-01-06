Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Medipol Başakşehir'de Robinho ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
6 Ocak 2019 Pazar, 13:34:39 Güncelleme: 13:36:05
Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

Antalya'ya dün gelen turuncu-lacivertli takım, basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda yeni transfer Robinho da ilk kez yer aldı.

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Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

Kampa dün akşam katılan Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu ile koşu yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir de takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

İstanbul ekibinin bir diğer yeni transferi Serdar Taşçı'nın ise bugün kampa katılacağı belirtildi.

Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir, bu akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı
Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı
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