Medipol Başakşehirde Robinho ilk antrenmanına çıktı

Antalya'ya dün gelen turuncu-lacivertli takım, basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda yeni transfer Robinho da ilk kez yer aldı.