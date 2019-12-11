Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 Türk futbolcu sıralaması güncellendi. Son listede İlk 20'deki futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söyüncü oldu. Çağlar son güncellemede (12 Eylül 2019) 20 milyon euro olan değerini resmen ikiye katladı. İşte Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın da olduğu liste ve Milli futbolcuların güncel piyasa değerleri...

11 Aralık 2019 Çarşamba 21:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





