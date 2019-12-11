Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 Türk futbolcu sıralaması güncellendi. Son listede İlk 20'deki futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söyüncü oldu. Çağlar son güncellemede (12 Eylül 2019) 20 milyon euro olan değerini resmen ikiye katladı. İşte Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın da olduğu liste ve Milli futbolcuların güncel piyasa değerleri...
11 Aralık 2019 Çarşamba 21:12
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Milli futbolcularımız hem oynadığı liglerde hem de EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.
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Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Juventus'a transfer olan Merih Demiral lig maçlarında forma giyemese de Milli forma altında harikalar yaratmıştı.
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Merih'in Juventus'ta oynatılmaması İtalyan taraftarları da çileden çıkartmıştı.
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
En dikkat çeken isim ise kuşkusuz Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.
Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Geçtiğimiz sezon sadece 6 maçta forma giyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 1 dakika bile kaçırmadı.
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