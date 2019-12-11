Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 Türk futbolcu sıralaması güncellendi. Son listede İlk 20'deki futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söyüncü oldu. Çağlar son güncellemede (12 Eylül 2019) 20 milyon euro olan değerini resmen ikiye katladı. İşte Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın da olduğu liste ve Milli futbolcuların güncel piyasa değerleri...
11 Aralık 2019 Çarşamba 21:12
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Milli futbolcularımız hem oynadığı liglerde hem de EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.
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Juventus'a transfer olan Merih Demiral lig maçlarında forma giyemese de Milli forma altında harikalar yaratmıştı.
Merih'in Juventus'ta oynatılmaması İtalyan taraftarları da çileden çıkartmıştı.
En dikkat çeken isim ise kuşkusuz LeicesterCity forması giyen Çağlar Söyüncü.
Geçtiğimiz sezon sadece 6 maçta forma giyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 1 dakika bile kaçırmadı.