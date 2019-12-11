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Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kaldı. Sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı da maçta forma giyen isimlerdendi... Milli yıldız karşılaşmanın ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takımda kalması yönünde ikna çabaları sonuç vermemiş, milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayallerini gerçekleştirme amacıyla Lille'in yolunu tutmuştu. Ve Yusuf Yazıcı'nın dev hayali hayal kırıklığı ile noktalandı. L'Équipe de mücadele sonrası şok tabloyu duyurdu. İşte detaylar...
11 Aralık 2019 Çarşamba 15:07
Güncelleme: 11.12.2019 15:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada Fransız ekibi Lille, Londra'da Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu, H Grubu 1 puanla son sırada tamamladı.
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Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Tammy Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti.
YUSUF VE MEHMET 11'DEYDİ
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy attı.
Bu sonuçla Chelsea, Ajax'ın 10 puanla lider girdiği haftada puanını 11'e yükselterek Valinca'nın ardından averajla ikinci sırayı aldı. İngiliz ekibi bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.
SADECE 1 PUAN
Fransız temsilcisi Lille ise galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamladı.