Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar... 

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kaldı. Sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı da maçta forma giyen isimlerdendi... Milli yıldız karşılaşmanın ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takımda kalması yönünde ikna çabaları sonuç vermemiş, milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayallerini gerçekleştirme amacıyla Lille'in yolunu tutmuştu. Ve Yusuf Yazıcı'nın dev hayali hayal kırıklığı ile noktalandı. L'Équipe de mücadele sonrası şok tabloyu duyurdu. İşte detaylar...