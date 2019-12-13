Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Merih Demiral'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. EURO 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'a son olarak İtalyan devi Milan talip olmuştu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Juventus transferle ilgili kararını verdi.
13 Aralık 2019 Cuma 21:30 Güncelleme: 13.12.2019 21:30
Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Juventus, Merih Demiral'ın takımdaki geleceğiyle ilgili net kararını verdi.

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Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Merih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leverkusen maçına damga vurmuştu.

Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Juventus'ta De Ligt'ın olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.

Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan Merih Demiral, büyük beğeni topladı.

Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Gösterdiği performansla saha içinde Buffon'un tebriklerini kabul eden milli futbolcumuz savunmada adeta duvar oldu.

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