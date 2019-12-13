Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı!

Merih Demiral'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. EURO 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'a son olarak İtalyan devi Milan talip olmuştu. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Juventus transferle ilgili kararını verdi.
13 Aralık 2019 Cuma 21:30
Güncelleme: 13.12.2019 21:30
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Juventus, Merih Demiral'ın takımdaki geleceğiyle ilgili net kararını verdi.
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Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Merih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leverkusen maçına damga vurmuştu.
Juventus'ta De Ligt'ın olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.
Bu sezon ikinci maçında görev alan ve kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşayan Merih Demiral, büyük beğeni topladı.
Gösterdiği performansla saha içinde Buffon'un tebriklerini kabul eden milli futbolcumuz savunmada adeta duvar oldu.