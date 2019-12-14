Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Fransa Ligi 18'inci hafta maçında Lille sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ikone ve Renato Sanches kaydetti. Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği zorlu karşılaşmada Galtier Yusuf Yazıcı ile ilgili sürpriz bir karara imza attı. Galtier'in bu kararı ise Trabzonspor'a yaradı işte detaylar...

14 Aralık 2019 Cumartesi 01:41 Güncelleme: 14.12.2019 01:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





