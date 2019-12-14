Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı
Fransa Ligi 18'inci hafta maçında Lille sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ikone ve Renato Sanches kaydetti. Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği zorlu karşılaşmada Galtier Yusuf Yazıcı ile ilgili sürpriz bir karara imza attı. Galtier'in bu kararı ise Trabzonspor'a yaradı işte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 01:41
Güncelleme: 14.12.2019 01:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lille sahasında Montpellier'i 2-1'lik skorla devirerek 3. puanın sahibi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmada Lille takımına galibiyeti kazandıran gollere 40. dakikada Ikone ile 84. dakikada Renato Sanches imza attı.
Montpellier takımının karşılşamadaki tek golünü ise 74. dakikada Delort kaydetti.
Müsabakada Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik müsabakada 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 90+2. dakikada forma şansı buldu.
GALTIER'DEN YUSUF YAZICI KARARI
Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan Lille'deGaltier'in Yusuf Yazıcı ile ilgili kararları tepki çekmişti.