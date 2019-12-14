Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Fransa Ligi 18'inci hafta maçında Lille sahasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ikone ve Renato Sanches kaydetti. Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği zorlu karşılaşmada Galtier Yusuf Yazıcı ile ilgili sürpriz bir karara imza attı. Galtier'in bu kararı ise Trabzonspor'a yaradı işte detaylar...
14 Aralık 2019 Cumartesi 01:41 Güncelleme: 14.12.2019 01:42
Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lille sahasında Montpellier'i 2-1'lik skorla devirerek 3. puanın sahibi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Karşılaşmada Lille takımına galibiyeti kazandıran gollere 40. dakikada Ikone ile 84. dakikada Renato Sanches imza attı.

Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Montpellier takımının karşılşamadaki tek golünü ise 74. dakikada Delort kaydetti.

Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

Müsabakada Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik müsabakada 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 90+2. dakikada forma şansı buldu.

Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı Trabzonspor'a yaradı

GALTIER'DEN YUSUF YAZICI KARARI

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan Lille'de Galtier'in Yusuf Yazıcı ile ilgili kararları tepki çekmişti.

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