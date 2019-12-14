Napoli'den Eljif Elmas'a büyük şok!

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro artı bonuslarla İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımında şu ana kadar istediği forma şansını bulamamıştı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli, Eljif Elmas'la ilgili şok bir karar aldı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 07:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





