Napoli'den Eljif Elmas'a büyük şok!

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro artı bonuslarla İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımında şu ana kadar istediği forma şansını bulamamıştı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli, Eljif Elmas'la ilgili şok bir karar aldı.
14 Aralık 2019 Cumartesi 07:43
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Napoli'de Eljif Elmas'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.
Carlo Ancelotti'nin özel ısrarları nedeniyle transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.
Napoli'nin Ancelotti'yle yolları ayırmasından sonra Makedon futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyordu.
Bulduğu şansları değerlendiremeyen Eljif Elmas için Napoli'denn bir karar geldi.