Jose Mourinho'ya ilk şok! Takımın yıldızı gidiyor

İngiltere Premier Lig devi Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son vermiş ve takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti. Dünyaca ünlü teknik adam göreve geldikten 3 gün sonra ilk maçına çıkmış ve deplasmanda West Ham United'ı 3-2'lik skorla devirmeyi başarmıştı. Fakat Mourinho kısa sürede Tottenham'ın başında ilk şokunu yaşadı. Takımın yıldızı ocak ayında gidiyor. İşte detaylar...
26 Kasım 2019 Salı 19:40
Güncelleme: 26.11.2019 19:48
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İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklanmıştı. Portekizli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşmaya varılmıştı.
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Mourinho ise Tottenham ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, "Çok büyük bir mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum.
Takımdaki ve akademideki kalite beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışmak beni buraya çeken şeydi" ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho göreve geldikten 3 gün sonra ilk lig maçına çıkmış ve deplasmanda West Ham United'ı 3-2 yenmişti.
Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından İngiliz basınından transfer iddiaları ortaya atıldı.