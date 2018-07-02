İşte Türk futboluna damga vuracak genç yetenekler

ALİHAN BEL > BEŞİKTAŞ

"Beşiktaş'ın öz kaynağında Alihan Bel adında çok özel bir oyuncu var. Henüz 17 yaşında ama geçen sezon U21 takımının yıldızı oldu. Sağ kanada milyon dolar harcanacağına Alihan'a şans verilse ne de güzel olur..