İşte Türk futboluna damga vuracak genç yetenekler
EMRE DEMİR > KAYSERİSPOR
"Benim başka hayran olduğum genç yetenek ise Kayserispor'un altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Emre Demir. Gerçekten A Sınıf bir futbolcu... Medyamız çok ilgilenmiyor ama 10 numara pozisyonunda oynayan Emre şu anda PSG kampında. Fransız medyası Emre'ye, Neymar'ın tahtına oturacak müthiş yetenek gözüyle bakıyor."
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