İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk! - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

A Milli Takımımızın Euro 2020 grup maçında Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya geleceği maçtan önce Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve kaleci Hugo Lloris basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye maçında tehdit olarak gördüğü oyuncuları açıklayan Deschamps, önemli açıklamalarda bulundu.
7 Haziran 2019 Cuma 19:04 Güncelleme: 07.06.2019 19:38
İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Türkiye 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.

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İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Konya'da oynanacak maçtan önce rakibimiz Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, Hugo Lloris ve Giroud'dan önemli açıklamalar geldi.

İşte açıklamalardan öne çıkan satır başları...

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İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Hugo Lloris: Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi ve Türkiye'yi sayabilirsiniz. Türkiye çok büyük bir futbol geleneği olan bir ülke.

İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Yeni teknik direktörleri var, oyuncuların büyük arzusu olacaktır. Ligin seviyesi de iyi olduklarını gösteriyor. İşi sıkı tutacağız.

İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Kazanan takım grupta 1. sıraya yerleşecek. Bu durum, Türkiye'yi motive edecektir.

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