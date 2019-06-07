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İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!
A Milli Takımımızın Euro 2020 grup maçında Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya geleceği maçtan önce Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve kaleci Hugo Lloris basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye maçında tehdit olarak gördüğü oyuncuları açıklayan Deschamps, önemli açıklamalarda bulundu.
7 Haziran 2019 Cuma 19:04 Güncelleme: 07.06.2019 19:38
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Konya'da oynanacak maçtan önce rakibimiz Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, Hugo Lloris ve Giroud'dan önemli açıklamalar geldi.
İşte açıklamalardan öne çıkan satır başları...
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