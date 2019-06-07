İşte Fransa'nın en çekindiği 2 Türk!

Türkiye 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile kritik maçta karşı karşıya gelecek.



Konya'da oynanacak maçtan önce rakibimiz Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, Hugo Lloris ve Giroud'dan önemli açıklamalar geldi.

İŞTE AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKAN SATIR BAŞLARI...

Hugo Lloris: Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi ve Türkiye'yi sayabilirsiniz. Türkiye çok büyük bir futbol geleneği olan bir ülke.

Yeni teknik direktörleri var, oyuncuların büyük arzusu olacaktır. Ligin seviyesi de iyi olduklarını gösteriyor. İşi sıkı tutacağız.

Kazanan takım grupta 1. sıraya yerleşecek. Bu durum, Türkiye'yi motive edecektir.

Didier Deschamps: Mbappe'yi tek bir pozisyona hapsetmek kesinlikle doğru değil. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın etkili olmayı başarabilen bir oyuncu.

Şenol Güneş'i çok iyi tanıyorum. Beşiktaş'taki üst üste 2 şampiyonluğunu ve Dünya üçüncülüğünü biliyorum.

Takım içinde gençleştirmeye gittiğini görüyorum.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi rakip için tehdit oluşturan oyuncuları var.

Sezonun bu dönemi bütün takımlar için çok zor. İki taraf için de zor bir maç olacak ama bu bir bahane oluşturamaz.

Tek fark olarak şunu söyleyebilirim. Biz bir hazırlık maçı oynadık, Türkiye iki.

Ama az önce de söylediğim gibi bu bir bahane olamaz.

Tabii ki Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmek çok üzücü ama Lloris bu maçtan 48 saat sonra da bizimle birlikte oldu.

Yarınki maç da onun için büyük bir fırsat olacaktır.

Bunun üstesinden gelmekte zorluk yaşamayacaktır.

''YÜZDE 200 KAZANMALIYIZ''

Fransa'nın yıldız forveti Olivier Giroud, A Milli Takımımız ile Konya'da oynayacakları maç öncesi Clairefontaine'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Açıkçası, uzun geçen bir sezonun ardından tüm kadro yorgun. Hugo Lloris ve Moussa Sissoko, birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi finali oynadılar.

Sezon zaten çok geç bitti ve hala önümüzde 2 eleme maçı daha var. Tatillerin kısa kesilmesi, bir sonraki sezonda da zorluyor.

Ancak, yüzde 200 bu iki maçı kazanmamız gerekiyor. Mental olarak güçlü olmalıyız.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERLER BENİ ETKİLİYOR"

"Türkiye ile Konya'da, 40.000 kişilik bir stadyumda oynayacağız.

İstanbul'daki stadyumlara göre daha küçük bir yer. Ancak, çok iyi ve ateşli bir atmosfer olacaktır.

Türkiye'deki atmosferler beni her zaman çok etkilemiştir. Böyle atmosferlerde daha iyi oynuyorum.

Gerginlik ve stresten çok istek oluyor bende. Elbette, çok büyük bir maç olacak."

"EN ÇOK GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCUYUM"

"Performansıma yönelen eleştirileri durduramayacağımı anladım. Kendi oyunuma, kendi performansıma bakıyorum. Sahada şimi yapıyor ve takımım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum.

Fransa Milli Takım tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusuyum."

"DESCHAMPS, EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

"Kadrodaki oyuncuların birbirleriyle rekabeti önemlidir.

Kariyerlerimiz böylece daha ileriye gider. Kylian Mbappe ile aramızda bir rekabet yok.

Tüm Fransızlar onun oynamasını ister. Gelecekte de Mbappe bu takımın bir numaralı yıldızı olacak.

Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Boşluk bulduğunda çok daha tehlikeli oluyor.

Ben onlara alan açmaya çalışıyorum. Birlikte bu ii iyi başarıyoruz. Ancak, kimin oynayacağına dair benim bir endişem yok.

Teknik direktörümüz Deschamps, en doğru kararı verecektir."