Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

FIFA başkanı Infantino, 18 yaşından küçük oyuncuların transfer yönetmeliğinde değişikliğe gidebileceklerini açıkladı. Chelsea'nin 2 transfer yasağı ceza almasına sebep olan bu kural yeniden gözden geçirilecek. İşte detaylar...
2 Mart 2019 Cumartesi 12:15 Güncelleme: 02.03.2019 12:21
Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

FIFA, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı vermişti.

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Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

Bunun üzerine FIFA Başkanı Infantino, transfer yönetmeliğinde değişiklik yapmayı tasarladıklarını açıkladı.

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Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

Chelsea'nin 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle transfer yasağı almasını değerlendiren Infantino, "Kurallar bu şekilde olduğu sürece herkesin bunlara riayet etmesi gerekiyor.

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Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

Bu yönetmelikte değişiklik yapabiliriz. Ya yaş sınırıyla ilgili bir değişiklik yapmamız ya da istisnai durumları belirleyen koşulları esnetmeliyiz" diye konuştu.

Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

FIFA, Chelsea'yi yaşı küçük 29 oyuncunun transferinde ihlal yaptığını ve reşit olmayan oyuncuların sözleşme şartlarıyla ilgili maddelere uymadığı gerekçesiyle cezalandırmıştı.

Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

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