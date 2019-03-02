Infantino açıkladı! Transfer kuralları değişiyor

FIFA başkanı Infantino, 18 yaşından küçük oyuncuların transfer yönetmeliğinde değişikliğe gidebileceklerini açıkladı. Chelsea'nin 2 transfer yasağı ceza almasına sebep olan bu kural yeniden gözden geçirilecek. İşte detaylar...
2 Mart 2019 Cumartesi 12:15
Güncelleme: 02.03.2019 12:21
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FIFA, Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı vermişti.
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Bunun üzerine FIFA Başkanı Infantino, transfer yönetmeliğinde değişiklik yapmayı tasarladıklarını açıkladı.
Chelsea'nin 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle transfer yasağı almasını değerlendiren Infantino, "Kurallar bu şekilde olduğu sürece herkesin bunlara riayet etmesi gerekiyor.