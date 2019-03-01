Çin'den transfer sürprizi! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

YASSINE BENZIA

Çin'den darbe yiyen bir diğer futbolcu da Fenerbahçeli Yassine Benzia oldu. Süper Lig'de ikinci yarı için bildirilen kadroda yer verilmeyen Cezayirli oyuncu, başka bir takıma transfer olmadığı takdirde sezon sonuna kadar yeşil sahadan uzak kalacak.