Çin'den transfer sürprizi! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat itibariyle sona erdi. 1 Ocak'ta açılan ara transfer döneminde birçok yıldız Çin'in yolunu tutarken üç büyüklerde forma giyen futbolculara gelen teklifler şöyle...
GARY MEDEL
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gary Medel... Ancak futbolcu, oynadığı oyunla gündeme gelmiyor. Alacakları için FIFA'ya gittiği belirtilen Şilili futbolcu yedek kulübesine mahkum olurken, sezonun geri kalanında da orada oturma ihtimali bulunuyor. İngiltere ve Çin kulüpleriyle adı geçen futbolcu Çin fırsatını kaçırdı.
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EREN DERDİYOK
Galatasaray'da kadro dışı olan Eren Derdiyok, kendisine kulüp arıyordu. Almanya, İsviçre ve Çin'den talipleri olan futbolcu, önce ocak sonunda Almanya'da, sonra 15 Şubat'ta İsviçre'de, ardından 28 Şubat'ta Çin'de transfer dönemlerinin sona ermesiyle yeni bir takıma gitme şansını yitirdi.
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Milliyet'te yer alan habere göre; Lille ile sezon başında forma giyen futbolcu, bir sezonda üç farklı takımda forma giyilemeyeceği kuralından ötürü sadece takvim sezonu Avrupa'yı takip eden liglerden birine gidebilir. Çin bunlardan bir tanesiydi.
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