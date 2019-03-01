Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.

1 Mart 2019 Cuma 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





