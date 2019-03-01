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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.
1 Mart 2019 Cuma 07:47
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Sarı-lacivertliler, şampiyonluğu hedeflediği 2019-20 öncesi transfer çalışmalarına erken başladı.
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