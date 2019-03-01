Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi! - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde harekat erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal da golcü konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca; Samatta, Jong, Morelos ve Onuachu'dan birinin alınmasında ısrarcı.
1 Mart 2019 Cuma 07:47
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan gelecek yılın kadrosu için harekete geçti.

MBWANA SAMATTA |

Doğum tarihi: 13.12.1992
Doğum yeri: Tanzanya
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Mazembe, Genk

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

Sarı-lacivertliler, şampiyonluğu hedeflediği 2019-20 öncesi transfer çalışmalarına erken başladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

İddialı bir şekilde, "Gelecek sezon şampiyon F.Bahçe" diyen teknik direktör Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime bildirdi.

LUUK DE JONG

Doğum tarihi: 27.08.1990
Doğum yeri: Hollanda
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.88
Oynadığı takımlar: Graafschap, Twente, M'Gladbach, Newcastle United, PSV

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

Tecrübeli hocanın, listesindeki 4 isimden birinin alınmasında ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yeni sezon hediyesi!

YANAL'IN ADAMLARI!

Ersun Yanal'ın listesinde ilk sırayı Mbawa Samatta alıyor.

ALFREDO MORELOS

Doğum tarihi: 21.06.1996
Doğum yeri: Kolombiya
Pozisyon: Forvet
Boy: 1.80
Oynadığı takımlar: Medellin, Helsinki, G.Rangers

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