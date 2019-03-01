Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı! - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin takıma dönmesiyle 10 numara pozisyonu için 'tatlı rekabet' başladı Teknik patron Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında hangi yıldızı oynatacağına hala karar vermedi.

1 Mart 2019 Cuma 07:47 Güncelleme: 01.03.2019 07:47
Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

Beşiktaş derbisinde müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de salı gününden beri tatlı bir rekabet var.

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Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

Ve o forma savaşı takımın beyin bölgesi olan 10 numara pozisyonu için Mehmet Ekici ile Miha Zajc arasında yaşanıyor.

Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

Bir yanda derbide ilk golü atarak takımı ateşleyen Sloven futbolcu, diğer tarafta ise sakatlandığı Kayseri sınavına kadar sarı-lacivertlilerin en iyisi olan Mehmet Ekici... Gözler ise kararı verecek teknik patron Ersun Yanal'da...

Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

SAKATLIK ETKİSİ

Usta hocanın yarın oynanacak Rizespor maçı öncesi hala iki yıldız arasında kararsız kaldığı gelen haberler arasında.

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Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!

Oyuncuların antrenman performansını izleyen Yanal'ın, Zajc'ın yükselen performansını bölmek istemediği, Ekici'nin de takımın itici gücü olması nedeniyle karar vermekte zorlandığı kaydedildi.

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