Ersun Yanal'ın büyük kararsızlığı!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin takıma dönmesiyle 10 numara pozisyonu için 'tatlı rekabet' başladı Teknik patron Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçında hangi yıldızı oynatacağına hala karar vermedi.
Beşiktaş derbisinde müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de salı gününden beri tatlı bir rekabet var.
SAKATLIK ETKİSİ
Usta hocanın yarın oynanacak Rizespor maçı öncesi hala iki yıldız arasında kararsız kaldığı gelen haberler arasında.
ERSUN YANAL'DAN DERBİ SONRASI ÇARPICI İFADELER | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN