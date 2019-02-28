Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlik sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini gösterdiği başarılı performans ile damga vuran Nabil Dirar, dev maç sonrası ilk kez konuştu ve hocası Ersun Yanal'a mesaj gönderdi.
28 Şubat 2019 Perşembe 19:38
Güncelleme: 28.02.2019 19:43
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, tam bir bek oyuncusu olmadığını belirterek, "Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahte bir bek oyuncusu olarak sahadaydım." dedi.
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Nabil Dirar, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynadıkları 3-0 geriden gelerek 3-3'le sahadan ayrıldıkları derbiyi hayatı boyunca unutmayacağını aktarırken şu ifadeleri kullandı:
"O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez."
"Maçın iki yarısında tamamen alakasız iki görüntü çizdik."
"Böyle derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmek sıra dışı. Çok koşmamız çok mücadele etmemiz gerekti."