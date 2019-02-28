Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj! - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlik sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini gösterdiği başarılı performans ile damga vuran Nabil Dirar, dev maç sonrası ilk kez konuştu ve hocası Ersun Yanal'a mesaj gönderdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:38 Güncelleme: 28.02.2019 19:43
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, tam bir bek oyuncusu olmadığını belirterek, "Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahte bir bek oyuncusu olarak sahadaydım." dedi.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

Nabil Dirar, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynadıkları 3-0 geriden gelerek 3-3'le sahadan ayrıldıkları derbiyi hayatı boyunca unutmayacağını aktarırken şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

"O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez."

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

"Maçın iki yarısında tamamen alakasız iki görüntü çizdik."

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'dan Ersun Yanal'a mesaj!

"Böyle derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmek sıra dışı. Çok koşmamız çok mücadele etmemiz gerekti."

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