Fenerbahçe derbilerde pes etmiyor
Fenerbahçe derbi maçlarda kolay kolay pes etmiyor. Sarı lacivertli ekip son 58 derbide sadece 10 kez mağlubiyet yaşadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ali Koç Rusya'ya neden gitmedi?
- Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!
- Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."
- Kameni Türk futbolunu topa tuttu! Bu kadarını beklemezdim...
- 'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...
- Ersun Yanal açıkladı: Fenerbahçe'de 8 isimle yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!
- Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!