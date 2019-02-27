Fenerbahçe derbilerde pes etmiyor
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Fenerbahçe derbilerde pes etmiyor

Fenerbahçe derbi maçlarda kolay kolay pes etmiyor. Sarı lacivertli ekip son 58 derbide sadece 10 kez mağlubiyet yaşadı.

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27 Şubat 2019 , Çarşamba
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