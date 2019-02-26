Derbiyi izleyen baba ve oğulun çılgın gol sevinci
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını bakkalda izleyen baba ve oğulun Fenerbahçe'nin skoru 3-3 e getiren golünden sonraki sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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