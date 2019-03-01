Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!
Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü ‘Obrigado Alex’ Fenerbahçe YouTube kanalında yayınlandı. Videoda Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın 7 yıl sonra tekrar kulübü ziyaretini anlatıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak açıklamalar!
- Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün
- Hasan Ali Kaldırım'ın büyük sırrı!
- Fenerbahçeliler gülmeye hasret
- Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
- Burak Yılmaz'dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!
- Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...
- Fenerbahçe'de deprem! Martin Skrtel sezon sonu gidiyor