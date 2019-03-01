Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!
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Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!

Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü ‘Obrigado Alex’ Fenerbahçe YouTube kanalında yayınlandı. Videoda Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın 7 yıl sonra tekrar kulübü ziyaretini anlatıyor.

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01 Mart 2019 , Cuma
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