IFAB yeni kuralları resmen açıkladı!
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), İskoçya'daki toplantıda elle oynamadan, teknik direktörlere kırmızı karta kadar birçok konuda yeni kararlar aldı. Bu yenilikler Haziran ayından sonra devreye girecek. İşte madde madde o değişiklikler...
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) çok önemli kural değişikliklerine imza attı. FIFA yetkililerinin de yer aldığı İskoçya'daki toplantı sonunda elle oynama, oyundan çıkma, serbest vuruş, sarı ve kırmızı kartlar için yeni kararlar alındı. Kurallar, Haziran ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra geçerli olacak. İşte önemli değişiklikler:
1- Maçlarda eli omuz hizasından yüksekte olan oyuncular, topun ele ya da kola çarpması durumunda kazara olmasına bakılmaksızın 'Elle oynamış' sayılacak. Ancak kayarak topa müdahale etmek isteyen futbolcunun yerdeki destek koluna çarpan top, 'El var' sayılmayacak.
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