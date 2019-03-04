Futbola yeni kurallar geliyor
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda değişen kuralları açıkladı... Yeni kurallar 1 haziran 2019 tarihinde itibaren geçerli olacak...
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