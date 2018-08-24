Hugo Lloris tutuklandı! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 16:12:42 Güncelleme: 16:13:49
    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Tottenham Hotspur file bekçisi Hugo Lloris, Londra'da gece yarısı alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.

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    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    Fransa ve Tottenham kaptanı, gece yarısı 2.30 sularında polis tarafından çevrildi. Alkol testinden geçemeyen yıldız futbolcu, tutuklandı.

    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    Karakolda parmak izi, DNA örneği alınıp, fotoğrafı çekildikten sonra kefaletle serbest kalan dünya şampiyonu, olayın basında duyulmaması için ne kadar uğraşsa da haberlerin önüne geçemedi.

    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    7 saatini karakolda geçiren Lloris'in önümüzdeki ay mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!

    Tottenham Hotspur ya da Fransa Futbol Federasyonu'ndan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!
    Hugo Lloris tutuklandı!
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    Hugo Lloris tutuklandı!
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