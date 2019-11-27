Futbol otoriterleri gündem belirledi! ''Ersun Yanal korkak''

UZUNDURUKAN: Ben, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye ikinci kez gelişinin hata olduğunu söylemiştim.

Bunu neden söylemiştim; çünkü Ersun Yanal, Trabzonspor'a büyük yıldızlar aldırmış, kulübün borcunun dağ gibi büyümesine neden olmuş ama sahada dip yapan bir takım bırakıp gitmişti.

Son derece başarısız olmuştu.