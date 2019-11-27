Futbol otoriterleri gündem belirledi! ''Ersun Yanal korkak''
Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal gündemi değerlendirdi. Birbirinden çarpıcı tespitler yapan usta yorumcular, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'yi değerlendirirken teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.
27 Kasım 2019 Çarşamba 07:17
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Fenerbahçe, Malatyaspor ile berabere kaldı ve Ersun Yanal'ın yalnış kadro tercihleri eleştirildi. Taraftarın Yanal'a inancı her geçen gün azalıyor.
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UZUNDURUKAN: Ben, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye ikinci kez gelişinin hata olduğunu söylemiştim. Bunu neden söylemiştim; çünkü Ersun Yanal, Trabzonspor'a büyük yıldızlar aldırmış, kulübün borcunun dağ gibi büyümesine neden olmuş ama sahada dip yapan bir takım bırakıp gitmişti. Son derece başarısız olmuştu.
'O başarısız ve formsuz Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayamaz' demiştim.
Ben bunları söylerken, beni eleştirenler, şimdi kalkmışlar Ersun Yanal'ı adeta yerden yere vuruyorlar. Hele ekranlardaki 'Ersuncu' yorumcuları izlerken gözlerime ve kulaklarıma inanamadım. Ersun Yanal'ı topa tutuyorlar. Korkaklıkla suçluyorlar.
Günaydın beyler, günaydın! ..ki ben sizlere katılmıyorum. Bu sezon Ersun Yanal, başarılı olabilmek için canla başla çalışıyor.