Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bu akşam yaşanacak. İki İngiliz ekibi Arsenal ile Chelsea'yi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya getirecek mücadele öncesi yapılan son Chelsea antrenmanında ilginç bir olay yaşandı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46 Güncelleme: 29.05.2019 10:00
Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşanacak. Final mücadelesinde Premier Lig'in iki devi Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

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Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği müsabaka öncesi her iki takım da son antrenmanlarını dün akşam gerçekleştirdi ve maçın saatini beklemeye başladı.

Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

Finalist takım Chelsea'nin antrenmanında ise ilginç olaylar yaşandı.

Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

Maviler'in İtalyan çalıştırıcısı Maurizio Sarri, takımın savunmacısı Daviz Luiz ve golcü oyuncu Gonzalo Higuain ile yaşadığı tartışma sonrası oldukça sinirlendi.

Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

60 yaşındaki deneyimli teknik adam, antrenmanı canlı takip eden tüm basın mensuplarının gözleri önünde şapkasını çıkarıp tekmeleyerek sinirli bir şekilde çıkış tüneline girdi.

Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

Kritik maç öncesi tatsız bir olayla sarsılan Chelsea, bu akşam TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ile kupa mücadelesi verecek.

Final öncesi şok! Antrenmanı terk etti

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