TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum
TFF'nin 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından biri olan Nihat Özdemir TRT Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir; ligin 20 takıma çıkarılma talebinden, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözlerine kadar birçok önemli konuda açıklama yaptı. İşte o sözler...
28 Mayıs 2019 Salı 16:36
Güncelleme: 28.05.2019 17:40
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından biri olan Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.
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Nihat Özdemir; ligin 20 takıma çıkarılmasından, Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimde" sözlerine, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözlerine kadar birçok konuya ilişkin ifadeler kullandı.
"VAR sisteminin kayıtlarının açıklanmasına Türkiye'nin henüz hazır olmadığını düşünüyoruz. Gelecek sezon da açıklanmasını düşünmüyoruz. IFAB'a uygun ilerleyeceğiz. Yeni yönetimdeki arkadaşlarla tartışacağız ama bana göre bu kararların kamuoyuna açıklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. "
"EĞER VAR KAYITLARI SIZDIRILMIŞSA..."
Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde VAR kayıtları varsa olsa olsa sızdırılmıştır. İçimizden biri sızdırmıştır. Sayın Albayrak'ı severim. Dediki ben bunları şimdi açıklamak istemiyorum, genel kurula kadar açıklayıp gündeme gelmek istemiyorum dedi. Genel Kurul'dan sonra size gelirim açıklarım dedi.