TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

TFF'nin 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından biri olan Nihat Özdemir TRT Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir; ligin 20 takıma çıkarılma talebinden, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözlerine kadar birçok önemli konuda açıklama yaptı. İşte o sözler...
28 Mayıs 2019 Salı 16:36 Güncelleme: 28.05.2019 17:40
TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından biri olan Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

Nihat Özdemir; ligin 20 takıma çıkarılmasından, Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimde" sözlerine, Ali Koç'un "Lig kurgulanmış" sözlerine kadar birçok konuya ilişkin ifadeler kullandı.

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalardan satır başları:

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

"VAR KAYIRLARINI AÇIKLAMAYACAĞIZ"

"VAR sisteminin kayıtlarının açıklanmasına Türkiye'nin henüz hazır olmadığını düşünüyoruz. Gelecek sezon da açıklanmasını düşünmüyoruz. IFAB'a uygun ilerleyeceğiz. Yeni yönetimdeki arkadaşlarla tartışacağız ama bana göre bu kararların kamuoyuna açıklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. "

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

"EĞER VAR KAYITLARI SIZDIRILMIŞSA..."

Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde VAR kayıtları varsa olsa olsa sızdırılmıştır. İçimizden biri sızdırmıştır. Sayın Albayrak'ı severim. Dediki ben bunları şimdi açıklamak istemiyorum, genel kurula kadar açıklayıp gündeme gelmek istemiyorum dedi. Genel Kurul'dan sonra size gelirim açıklarım dedi.

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