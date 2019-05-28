TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir: Ali Koç'a katılmıyorum

"EĞER VAR KAYITLARI SIZDIRILMIŞSA..."



Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde VAR kayıtları varsa olsa olsa sızdırılmıştır. İçimizden biri sızdırmıştır. Sayın Albayrak'ı severim. Dediki ben bunları şimdi açıklamak istemiyorum, genel kurula kadar açıklayıp gündeme gelmek istemiyorum dedi. Genel Kurul'dan sonra size gelirim açıklarım dedi.